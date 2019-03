Susan Manoff (5/5) : "Véronique Gens a une beauté de son qui me bouleverse"

La pianiste Susan Manoff évoque son parcours personnel et musical avec Priscille Lafitte.

Programme musical

Henri Duparc, L'Invitation au voyage

Véronique Gens (soprano), Susan Manoff (piano)

Album « Néère »

Alpha, 2015

Léo Ferré, On s’aimera

Patricia Petibon (soprano), Nemanja Radulovic (violon), Susan Manoff (piano)

Album « La belle excentrique »

Deutsche Grammophon, 2014

Claude Debussy, Fêtes galantes - "Fantoches"

Sandrine Piau (soprano), Susan Manoff (piano)

Album « Chimère »

Alpha, 2018

Reynaldo Hahn, Etudes latines - "Néère"

Véronique Gens (soprano), Susan Manoff (piano)

Album « Néère »

Alpha, 2015

Reynaldo Hahn, A Chloris Véronique Gens (soprano), Susan Manoff (piano)

Album « Néère »

Alpha, 2015

Stephen Sondheim, A Little night music - "Send in the clowns"

Patricia Petibon (soprano), Susan Manoff (piano)

Copie privée

Gabriel Fauré, Spleen

Patricia Petibon (soprano), Susan Manoff (piano)

Album « La Belle excentrique »

Deutsche Grammophon, 2014

Erik Satie, Cancan grand-mondain pour piano à 4 mains

David Levi et Susan Manoff (piano)

Album « La belle excentrique »

Deutsche Grammophon, 2014

Actualités :