Marin Alsop (5/5) : "Je suis convaincue que l’art fait ressortir le meilleur chez l’humain"

Depuis une dizaine d'années, Marin Alsop est sur tous les fronts : à la fois directrice musicale de l’Orchestre symphonique de Sao Paulo depuis 2012, et de l’Orchestre de la radio de Vienne depuis 2019, elle quittera la tête de l’Orchestre de Baltimore en 2021, après 14 années de travail à ce poste.

Programme musical

Sergueï Prokofiev, Symphonie n° 5 en si bémol majeur op. 100 - Allegro marcato

Orchestre symphonique de Sao Paolo, Marin Alsop (dir.)

Naxos 8.573029 (2012)

Heitor Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras n° 8 - Toccata / Catira Batida

Orchestre symphonique de Sao Paulo, Roberto Minczuk (dir.)

BIS 1400 (2006)

Thomas Adès, Symphonie de chambre op. 2 - Mouvement 1

Orchestre symphonique de Londres, Marin Alsop (dir.)

LPO-0035 (2008)

John Adams, Nixon in China - Introduction (Acte I, scène 1)

Orchestre symphonique du Colorado, Marin Alsop (dir.)

Naxos 8.669022-24 (2009)

John Adams, Nixon in China - Chœur : The people are the heroes now (Acte I, scène 1)

Chœur de l’Opéra du Colorado, Orchestre symphonique du Colorado, Marin Alsop (dir.)

Naxos 8.669022-24 (2009)

Ludwig van Beethoven, Symphonie n° 9 en ré mineur op. 125 - Mouvement 4 : Presto. Allegro assai

Orchestre symphonique de la Radio bavaroise, Staatskapelle de Dresde

Orchestre du Théâtre du Kirov, Orchestre symphonique de Londres, Orchestre Philharmonique de New York, Orchestre de Paris, Chœur de la radio bavaroise, Chœur d’enfants de la Philharmonie de Dresde, Chœur de la radio de Berlin

June Anderson (soprano), Sarah Walker (mezzo-soprano), Klaus König (ténor), Jan Hendrik Rootering (basse)

Leonard Bernstein (direction)

Deutsche Grammophon DGG 429861-2 (1990)