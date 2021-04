Joëlle Léandre, contrebassiste (5/5) : "Mon père était Caraque... On dit ça dans le sud"

Joëlle Léandre est musicienne, mais aussi artiste et poète à ses heures : pendant toute une période elle a réalisé des encres de Chine, des tableaux, qu’elle photographiait et envoyait à Scelsi.

Elle écrit aussi beaucoup quand elle est sur les routes et loin de son appartement parisien. Ses notes éparses, ses textes ont été rassemblés dans un recueil qui porte le nom de Caraque, en allusion au Sud, à ces personnages colorés et vagabonds, proches de la figure paternelle. Joëlle Léandre aussi se sent un peu Caraque, elle qui a vécu une vie de musicienne indépendante sur les routes…

La contrebasse se fait beaucoup entendre dans ces cinq émissions, mais aussi la voix chantée de Joëlle Léandre, car très tôt la voix est venu s’ajouter au jeu instrumental : ici une ligne de chant, là des colliers de mots…

Joëlle Léandre a toujours osé, toujours aimé les chemins de traverse, les transgressions. En 1981, dans un spectacle de son invention pensé comme un hommage à John Cage (Silence), elle transforme deux musiciens en chiens (avec muselière) et fait défiler une musicienne (Carol Robinson) dans une robe exclusivement confectionnée avec des pupitres en métal ! Le message est clair : « bye bye le classique »…

A presque 70 ans aujourd’hui, Joëlle Léandre est resté fidèle à deux principes de vie, le premier énoncé par sa mère quand elle avait 17 ans : « Que tu te suffises à toi-même » et « Do it ! Be your self », leçon de vie apprise aux Etats-Unis lors de ses différents séjours.

Programme musical

Cri pour contrebasse et voix, de Joëlle Léandre

Album Double Basslabel

L'empreinte digitale ED 13250

Part two, improvisation, The theory of surplus value

Joëlle Léandre, contrebasse & Anthony Braxton, saxophones, clarinette contrebasse

Album Duo : Heidelberg Loppem 2007

Leo Records CD LR 548/549

The bill has been paid, improvisation

Steve Dalachinsky, voix & texte, Joëlle Léandre, contrebasse

DarkTree DT03

"Can you hear me ?" composition de Joëlle Léandre pour septet

Séverine Morfin, Alexandra Grimal, Christinae Bopp, Guillaume Aknine, Florian Satch, Théo Ceccaldi, Jean-Luc Cappozzo, Valentin Ceccaldi, Jean-Brice Godet, Joëlle Léandre

Enregistré public - janvier 2015 à Metz, Arsenal

Ayler Records AYLCD-146

Pavane, improvisation

Annick Nozati, voix, Irene Schweizer, piano, Joëlle Léandre, contrebasse Album Les douze Sons (1982)

Nato 82

Organic-mineral, improvisation

Joëlle Léandre, contrebasse, Kazue Sawaï, koto

enregistré en juin 1999

Label in situ IS235