Barbara Hannigan, "C'est grâce à Henri Dutilleux que je chante aujourd'hui Mélisande..." (3/5)

La soprano et chef d’orchestre Barbara Hannigan évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

Journée Barbara Hannigan sur France Musique

Lundi 2 octobre, la soprano et chef d'orchestre canadienne Barbara Hannigan était mise à l'honneur, retrouvez la tout le programme de la journée sur Francemusique.fr.

Sortie du disque Crazy girl crazy le 22 septembre 2017

, © Elmer de Haas pour Alpha classics

Programmation

♫Luca Francesconi

Etymo (pour soprano, électronique et ensemble)

Barbara Hannigan, soprano

IRCAM

Ensemble intercontemporain, dir.Susanna Mälkki

Kairos Productions 0012712KAI (2006)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Le nozze di Figaro

Acte II - "Un moto di gioia"

Barbara Hannigan, soprano

Göteborgs Symphoniker, dir.Barbara Hannigan

CD non commercialisé (Göteborg, 12 avril 2013)

♫Luigi Nono

Djamila Boupacha

Barbara Hannigan, soprano

Göteborgs Symphoniker, dir.Barbara Hannigan

CD non commercialisé (Göteborg, 13 janvier 2016)

♫Michel van der Aa

One

Barbara Hannigan, soprano

CD non commercialisé (Création le 12 janvier 2003)

♫Pascal Dusapin

Passion

Barbara Hannigan, soprano

CD non commercialisé (The Holland Festival 2009 in Muziekgebouw aan)

♫Henri Dutilleux

Correspondances

"Gong 2" / "De Vincent à Théo"

Barbara Hannigan, soprano

Orchestre philharmonique de Radio France, dir.Esa-Pekka Salonen

Deutsche Grammophon 479 1180 (2011)

♫Pierre Boulez

Pli selon pli (Portrait de Mallarmé)

Impro I / Tombeau (Extraits)

Ensemble intercontemporain

Lucerne Festival Academy, dir.Pierre Boulez

CD non commercialisé (Salle Pleyel, Paris, 27 septembre 2011)