Joëlle Léandre, contrebassiste (3/5) :"Je n'ai jamais écouté un son sans l'aimer, l'erreur c'est la musique"

Dans le Paris des années 1970, Joëlle Léandre fait ses premiers pas comme compositrice, en autodidacte complète, avec pour guide le Traité d’Orchestration de Berlioz ! Elle écrit pour le théâtre, pour la danse. Son activité est plurielle, embrasse toutes les disciplines artistiques.

La bourse de Buffalo à New York la propulse à New York ; une ville vertigineuse dans laquelle elle s’est épanouie et sentie elle-même.

A New York, elle prend contact avec le compositeur John cage qu’elle avait déjà rencontré à Paris. John Cage vient l’écouter jouer dans les clubs et lui dédie deux pièces : A flower, et The wonderfull widow of eighteen springs.

Elle le retrouve un peu plus tard en Angleterre avec le chorégraphe Merce Cuningham : expérience inoubliable de lâcher prise total !

L’improvisation devient pour la musicienne LE mode d’expression premier.

C’est dans cette ville aussi que se réfugie le guitariste Derek Bailey, grande figure de la free music anglaise, qui l’invite à jouer avec lui, en groupe et en duo.

Programme musical

Jacob Druckman : Valentine pour contrebasse

Joëlle Léandre, contrebasse et voix

album Double Bass

L'empreinte digitale ED 13250

Ballade de chien, improvisation

Joëlle Léandre, contrebasse, Georges Lewis, trombone, barre Phillips, contrebasse, Miss Biscotte, la chienne de Joëlle Léandre

Album Les douze Sons

Label Nato 82

Improvisation Joëlle Léandre & Fred Frith - Part 2

Joëlle Léandre, contrebasse, Fred Frith, guitare

Album A woman's work

label NOTTWO MW9502

John Cage : The wonderful widow pour contrebasse et voix

Joëlle Léandre, voix et contrebasse

Album Double Bass

L'empreinte digitale ED 13250

Improvisation - 2

Derek Bailey, guitare, Joëlle Léandre, contrebasse & voix, George Lewis, trombone, Evan Parker, saxophone ténor & soprano

album 28 rue Dunois (enregistré au 28 rue Dunois en juillet 1982)

Fou Records FR-CD06

John Cage : Voiceless essay

album Tudo, Kosugi, Cage : Musiques pour les ballets de Merce Cunningham / vol 3

New World Record 80712 -2/3

The Oblong bass, improvisation

Joëlle Léandre, contrebasse, Carlos Zingaro, violon

CD Ecritures

In Situ Adda 590038