Jean-Guihen Queyras (2/5) : "Il me faut un violoncelle, je ne peux pas m'exprimer autrement"

Avec une mère pianiste de haut niveau et son frère déjà violoncelliste, ce deuxième épisode retrace la rencontre entre Jean-Guihen Queyras et son instrument avec qui il entretiendra une relation passionnelle. Par la suite, il étudiera avec les meilleurs à Manosque, Lyon, Freiburg, puis à New-York.

Les cinq disques de chevet

de Jean-Guihen Queyras, à écouter sur notre page dédiée.

Programmation musicale

♫ Antonio Vivaldi

Sonate en la m RV 43

Allegro

Anner Bylsma, violoncelle

Francesco Galligioni, violoncelle

♫ Camille Saint-Saëns

Concerto pour violoncelle

Yo-Yo Ma, violoncelle

Orchestre National de France dir. Lorin Maazel

♫ Julian Carrillo

Concerto pour violoncelle en quart et huitième de tons

Reine Flachot, violoncelle

Orchestre Des Concerts Lamoureux

♫ Henri Dutilleux

Tout un monde lointain pour violoncelle et orchestre : Enigme

Jean-Guihen Queyras, violoncelle

Orchestre National de Borrdeaux-Aquitaine dir. Hans Graf

♫ Steve Reich

Different trains : America before the war pour quatuor à cordes et bande magnétique avec voix

Quatuor Kronos