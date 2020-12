Bernard Cavanna (2/5)

La relation de Bernard Cavanna à la musique prend forme lors de son adolescence, au contact d'un disquaire, à Nogent-sur-Marne et à l'écoute de la radio. Dans ce deuxième volet, Bernard Cavanna évoque une rencontre déterminante - celle de Henri Dutilleux -, et les débuts de sa vie musicale...

France Musique et France Culture, un disquaire de Nogent-sur-Marne et un échange de lettres avec le compositeur Henri Dutilleux : voilà les ingrédients de la passion naissante de Bernard Cavanna pour la création musicale. Dutilleux fait partie des grands chocs musicaux qui furent déterminants pour le compositeur, tout comme la rencontre de la musique d'Olivier Messiaen. Bernard Cavanna apprend beaucoup au contact d'Henri Dutilleux, à qui il présente son travail pendant une quinzaine d'années, dès la fin des années 1960.

Bernard Cavanna gagne d'abord sa vie en accompagnant des cours de danse, des chanteurs, mais aussi grâce à l’enseignement. Au début des années 1970, il se rend au Festival de Royan et découvre la musique du compositeur roumain Aurèle Stroë avec qui il se lie d’amitié. La musique de compositeur exerce sur lui une grande influence.

à réécouter émission Le concert de 20h Festival Aux Armes, Contemporains ! #3 : Quatuors américains et #4 : Memoria

En 1992, Maurice Ohana commande une Messe pour le festival d’Art Sacré. Cette Messe devient "Messe, un Jour Ordinaire", et sort des codes traditionnel de l’œuvre religieuse. Le rapport de Bernard Cavanna à la religion est complexe. Afin de confronter la parole véhémente du rituel et la parole humaine, individuelle, le compositeur choisit d'articuler sa messe autour de deux textes, celui du rituel de la messe et celui d'une voix. Cette voix, c'est celle de Laurence, jeune femme à la dérive et toxicomane ordinaire.

à réécouter AUDIO 1h émission Classic Club L’autre Cavanna (le vrai !) avec Bernard Cavanna, Louise Jallu, Erwan Keravec

Pour aller plus loin

Programme musical

Igor STRAVINSKY

Berceuse du chat - Sur le poële

Cathy Berberian, soprano

Ensemble de Chambre de Columbia

Igor Stravinsky, direction

SONY

Olivier MESSIAEN

Vingt Regards sur l'Enfant-Jésus - XX. Regard de l'église d'amour

Roger Muraro, piano

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Henri DUTILLEUX

Les Métaboles

Orchestre National de France

Mstislav Rostropovitch, direction

MUSIFRANCE

Bernard CAVANNA

FauveI

Noémi Schindler, violon

MFA RADIO FRANCE

Aurèle STROË

Ciaccona con alcune licenze, pour grand orchestre

Orchestre de la Radio de Bucarest

Ludovic Bacs, direction

INEDIT

Bernard CAVANNA

Jodl, pour orgue

Pierre Rousseau, orgue

ADDA

Bernard CAVANNA

Messe pour un jour ordinaire, pour voix, violon solo, chœur et 14 instruments

Noémi Schindler, violon

Ensemble Ars Nova

Philippe Nahon, direction

Sophie Grimmer, soprano

Isa Lagarde, soprano

Ian Honeyman, ténor

MFA RADIO FRANCE