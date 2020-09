Édith Canat de Chizy (2/5) : "J'ai grandi dans un milieu extrêmement misogyne"

En 1969, Edith Canat de Chizy s’inscrit à l’Ecole du Louvre à Paris. Elle en gardera un lien fort à la peinture, qui sera une des lignes de force de son imaginaire musical. A 19 ans, elle quitte donc sa famille ("il fallait que je m'échappe !"). Ce saut dans l’inconnu n’est cependant pas facile.

Parallèlement à ses études d'art, Edith Canat de Chizy s’inscrit en classe d’écriture au Conservatoire Supérieur de Musique de Paris...

Programme musical

Edith Canat de Chizy, Formes du Vent – l’Etoile échappée

Emmanuelle Bertrand (violoncelle)

Solstice SOCD 234

Edith Canat de Chizy, Livre d’Heures – Cantique de Simeon

Chœur Britten, Nicole Corti (direction)

Hortus 051

Edith Canat de Chizy, Dios

Chœur de chambre néerlandais, Roland Hayrabédian (direction)

Globe Records 5229

Edith Canat de Chizy, Trance pour clavecin, cymbalum et percussions

Maud Gratton, Cyril Dupuy & Florent Jodelet

Merci pour les sons MPLS 180001

Edith Canat de Chizy, En Bleu et Or pour alto et piano

Arnaud Thorette & Johan Farjot

Accord ACCD 442 8464

Edith Canat de Chizy, Les Rayons du jour, concerto pour alto

Ana Bela Chaves (alto) & Orchestre de Paris, Christoph Eschenbach (direction)

Solstice SOCD 234

Edith Canat de Chizy, Pluie, vapeur, vitesse

Ensemble Court Circuit, Jean Deroyer (direction)

Concert de l'Ensemble Court Circuit enregistré le 06/09/2013 au CRR de Paris

Archive INA 05750911

Actualités

A l'invitation de Bruno Mantovani, Edith Canat de Chizy est actuellement en résidence à l’Ensemble Orchestral contemporain, qui donnera un concert vendredi 25 septembre à 18h à la Chaise Dieu : le public pourra entendre une oeuvre de la compositrice, une oeuvre de Gérard Pesson et une création mondiale de Bastien David.