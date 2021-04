Joëlle Léandre, contrebassiste (2/5) : "Jouons la musique de notre siècle !"

Pendant ses années d’étude au CNSMdP, Joëlle Léandre est prise d’une boulimie de musique destinée à compenser l’étroitesse du répertoire classique de la contrebasse : elle découvre la musique dite contemporaine (celle écrite par les compositeurs vivants), le jazz afro-américain, le free jazz…

Parmi les contrebassistes modèles, les inspirateurs, il y a Garry Karr, Slam Stewart, qui chante en même temps qu’il joue, François Jenny Clark…

A travers le jazz, Joëlle Léandre découvre la jubilation du jeu. Son premier Prix du CNSMdP en poche, elle joue en freelance dans des ensembles de musique contemporaine : 2 e 2m, l’ensemble intercontemporain et surtout l’Itinéraire dont elle est membre régulier pendant 9 ans.

Des compositeurs.trices tels que Edith Canat de Chizy ou Betsy Jolas écrivent pour elle. Elle fait aussi des remplacements dans les orchestres symphoniques de la capitale, notamment les orchestres de la radio : elle se souvient de la joie que lui procurait la masse orchestrale, sous la baguette de chefs tels que Lorin Maazel, Leonard Bernstein ou Pierre Dervaux…

Elle fait son premier solo de pièces contemporaines non pas à Paris mais à New York où elle obtient une bourse en 1976 : elle a 25 ans, et se remet tout juste d’un grave accident qui lui fait prendre conscience de l’urgence d’être au monde.

Programme musical

Betsy Jolas : Episode huitième pour contrebasse

Album Doublebass

L'Empreinte Digitale ED13250

Olivier Messiaen : Des Canyons aux étoiles - Omao Leiothrix elepaio shama pour piano cor xylomarimba glockenspiel et orchestre

Sinfonietta de Londres, dir. Esa Pekka Salonen

Michael Thompson (cor), James Holland (xylophone), David Johnson (glockenspiel)

album Esa Pekka Salonen dirige Olivier Messiaen

CBS M2K 44 762/1

Benjamin Britten : The young person's guide to the orchestre op 34 (Variations et fugue sur un thème de Purcell)

Orchestre philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein

voix : Henry Chapin

The remastered Edition Leornard Bersntein / CD 34

Sony Classical 889854171426566/34

Tristan Murail : Ethers pour flûte et cinq instruments (1978)

Pierre-Yves Artaud, flûte & l'Ensemble l'Itinéraire avec Joëlle Léandre, contrebasse

Accord ACCD 202122

Slam Stewart : The flat foot floogee

Black and blue 233027

Joëlle Léandre - No comment 6, improvisation

Live at IBLEO Jazz Festival, Octobre 94, Ragusa, Italie

Fou Records FR-CD14