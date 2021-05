Betsy Jolas (2/5) : "J'ai découvert ma vocation aux Etats-Unis"

Deuxième volet de nos entretiens avec la compositrice franco-américaine Betsy Jolas. Au début de la seconde guerre mondiale, sa famille s'installe aux Etats-Unis. C'est le début d'une deuxième vie pour la jeune Betsy, âgée alors de 14 ans...

Rediffusion de la série de Grands entretiens que Betsy Jolas avait donné à Dominique Boutel en mars 2017.

Programme musical

Betsy Jolas

Quatuor 6 pour clarinette et trio à cordes

Ensemble Accroche-notes

ACCD 442 8449

Béla Bartók

Sonate pour deux piano et percussions

Béla Bartók; Ditta Bartok-Pasztory, pianos

Harry J. Baker; Edward J. Rubsan, percussions

MCPS 235598

Roland de Lassus

Motets et chansons - In Monte Oliveti

The Hilliard ensemble

EMI CDC 7492102

Arthur HoneggerNicolas de Flue - La prière de Nicolas

Les petits chanteurs de Versailles

Orchestre de la Société des Conservatoires direction Georges Tzipine

EMI 5864772

Giuseppe Verdi

Verdi Messa de Requiem

NBC Symphony Orchestra direction Arturo Toscanini

RCA GD 60299

Johann Pachelbel

Canon

Chœur Tenebrae

SIGNUM SIGCDO50

Betsy Jolas

Motet IV « Ventosum vocant »

Ensemble Accroche notes

Betsy Jolas

Dans la chaleur vacante

Maitrise, chœur de femmes et orchestre National de l’ORTF direction Gilbert AMY

INA : Enregistrement Radio France