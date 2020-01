James Conlon (1/5) : "Je me sens profondément italien"

Programme musical

Alexander von Zemlinsky, Cymbeline (suite d'orchestre) : 1. Prélude

Orchestre philharmonique du Gürzenich de Cologne, James Conlon (direction)

EMI 5564742

Leonard Bernstein, On the Town - "When You Walk Down Mainstreet with Me"

Gene Kelly (chant)

BD Music 78468

John Corigliano & William Moses Hoffman, The Ghosts of Versailles - "Look her breathing is diminished" (Acte II)

Orchestre de l'Opéra de Los Angeles, James Conlon (direction)

Pentatone Classics PTC5186538

Giacomo Puccini, Gianni Schicchi - "O mio babbino caro" (Air de Lauretta)

Ying Huang, Orchestre symphonique de Londres, James Conlon (direction)

Sony SK 62687

Francesco da Milano, Saltarello

Hopkinslon Smith (luth)

Naïve E 8921

Pete Seeger & Almanac Singers, Solidarity forever

Folkways Records 55 285

Antonin Dvorak, Symphonie nº 9 en mi mineur op. 95 "du nouveau monde" - Adagio. Allegro molto

Orchestre philharmonique de Londres, James Conlon (direction)

Erato ECD 88 036