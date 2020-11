Marin Alsop (4/5) : "Personne ne protestait quand seuls des hommes se présentaient aux concours !"

La cheffe d'orchestre Marin Alsop évoque deux compositeurs qui lui sont chers : Samuel Barber, dont elle a enregistré l'intégralité de l'œuvre symphonique avec le Royal Scottish National Orchestra, et Antonin Dvorak.

Marin Alsop revient également sur son engagement contre les discriminations envers les femmes et les minorités dans le milieu musical classique : "Il y avait des femmes talentueuses, mais on ne leur ouvrait aucune porte, aucune. Notre système aurait pu changer ça depuis 20-30 ans, mais a choisi de ne pas le faire. C'est un système fondé sur la discrimination et l'exclusion."

En 2005, Marin Alsop est nommée directrice musicale de l’Orchestre symphonique de Baltimore. La même année, elle est lauréate de la bourse de la Fondation MacArthur, une subvention de 500 000 dollars accordée chaque année à une vingtaine de citoyens américains afin de les aider à développer leur activité.

"Comme je n'attendais pas cet argent, j'ai réfléchi à comment je pouvais l'utiliser pour changer ma vie, et peut-être aider les autres. J'ai décidé d'ouvrir un projet dans l'ouest de Baltimore, essentiellement à destination des enfants noirs, pour qu'ils apprennent à jouer d'un instrument de musique. j'ai démarré ça en 2008, aujourd'hui ils sont plus de 2000 à être inscrits !"

Marin Alsop

