Joëlle Léandre, contrebassiste (4/5)

Joëlle Léandre joue beaucoup à l’étranger, rencontre beaucoup de musiciens et observe ce qui se joue dans l’univers du jazz d’un regard critique : trop peu de femmes sur les routes, et une solidarité masculine qui n’a pas son équivalent dans une sororité encore timide.

L’art est subversif, Joëlle Léandre en est persuadée : il est là pour changer le monde. Il faut que la position des femmes dans le jazz et la musique improvisée change.

Pour autant, la musicienne n’est pas pour reproduire les erreurs des hommes et n’est pas favorables aux festivals de femmes…

Ses collaborations avec des hommes sont importantes, mais il y a aussi quelques figures fortes de la musique improvisée à ses côtés : les vocalistes Annick Nozati, Maggie Nicols, Lauren Newton, les pianistes Irene Schweizer et Mira Mellford, la flûtiste Nicole Mitchell… et surtout Les Trois Dames et les Diaboliques, deux trios de femmes qui désacralisent la Musique avec un grand M …

Les femmes justement sont au cœur de la musique du compositeur italien Giascinto Scelsi que Joëlle Léandre côtoie pendant 10 ans jusqu’à sa mort.

La contrebassiste lui rend visite régulièrement dans sa maison romaine et entre en intimité avec le compositeur et la dimension spirituelle de sa musique, ses vibrations profondes

Programme musical

Let them eat telly, improvisation

Maggie Nicols voix, Joëlle Léandre, contrebasse & voix, Lindsay Cooper, saxophone

album Live at the Bastille 1982

Sync Pulse 1789

Improvisation du Femnist Improvising Group

album Another Evening at Logos

avec Lindsay Cooper, Maggie Nicols, Irene Schweizer, Georgie Born, Sally Potter

SUB ROSA SUBLOG001

Pierrot, improvisation

Annick Nozati, voix, Joëlle Léandre, voix et contrebasse, Irene Schweizer, piano

Album Les douze Sons

Nato 82

Valse diabolique, improvisation

trio Les diaboliques : Maggie Nicols, voix, Joëlle Léandre, voix & contrebasse, Irene schweizer

Intakt INTAKT CD033

Okanagan Giacinto Scelsi

Karin Schmeer, harpe, Joëlle Léandre, contrebasse

Hat Now Series - ART CD 6124

voix de Giacinto Scelsi

Concert d'oeuvres de Giacinto Scelsi par l'Ensemble Itinéraire direction Charles Bruck