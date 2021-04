Bernard Lubat (4/5) : "Le gascon, c'est une musique complètement différente du français"

Quatrième volet de nos entretiens avec le musicien de jazz Bernard Lubat.

Programme musical

Bernard Lubat, Mes nuits blanches (Good bye Pork Pie Hat)

Chansons enjazzées

Labeluz 642011

Bernard Lubat, Mange ta soupe

Conversatoire

Labeluz

Kenny Clarke, Love me or leave me

Klook’s time Americans swinging in Paris

EMI LC 0542

Dizzy Gillespie and the Double Six of Paris, Anthropology

Philips 830224-2

Archie Shepp, Mama Rose in Gemini

Archie Ball 0701

Bernard Lubat, Articule

Chansons enjazzées

Labeluz 642011

André Minvielle, La vie d’ici-bas

Suivez Minvielle if you can

L’Autre Distribution 5719 1225