Joëlle Léandre, contrebassiste (1/5)

Cap sur Aix-en-Provence, la ville de naissance de Joëlle Léandre : un quartier populaire, un père cantonnier, une mère d’origine paysanne. Quand Joëlle Léandre dit qu’elle veut faire de la musique, la mère lui répond d’abord « c’est pas pour nous », puis elle cède...

Joëlle Léandre étudie le piano sur un clavier en carton, puis sur un piano à deux octaves. Bientôt, elle découvre la contrebasse de son frère et, fascinée par ce grand corps et par ces graves, elle entre aussi au conservatoire d’Aix-en-Provence dans la classe de contrebasse de Pierre Delescluse, un professeur sévère et drôle à la fois, auquel elle doit beaucoup, y compris son humour ! En 1969, sur ses conseils, elle entre au CNSMdP dans la classe de Gaston Logerot. C’est dans un Paris post-mai 1968 qu’elle arrive, une période bénie pour cet esprit rebelle.

Programme musical

Au bord de l'Eau

Joëlle Léandre (contrebasse), Carlos Zingaro (violon)

Adda 590038

Histoire d'Igor

Joëlle Léandre (contrebasse), Carlos Zingaro (violon)

Adda 590038

Duke Ellington and his orchestra, Old man Blues

ASV CDAJA5024R

Joëlle Léandre, Improvisation

Concert enregistré le 29/07/1992 au Festival estival de Paris

Archive INA

Crack and Poing

Joëlle Léandre (contrebasse), Carlos Zingaro (violon)

Adda 590038

Joëlle Léandre, Can you hear me ?

Séverine Morfin, Alexandra Grimal, Christinae Bopp, Guillaume Aknine, Florian Satch, Théo Ceccaldi, Jean-Luc Cappozzo, Valentin Ceccaldi, Jean-Brice Godet, Joëlle Léandre

Ayler Records AYLCD-146

Danses musettes : Tango argenté

Joëlle Léandre (contrebasse), Pascal Contet (accordéon)

Grave GRCD 1