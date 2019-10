Leonard Slatkin (2/5) "La radio est très importante pour moi, car elle fait travailler l'imagination"

Leonard Slatkin se familiarise aussi très jeune avec le jazz, qu'il pratique en amateur, et rencontre de nombreux musiciens : "J'ai appris à connaître le jazz très très tôt, parce-que je traînais dans les studios d'enregistrement. Il y avait beaucoup de musiciens indépendants qui jouaient pour Frank Sinatra, Nat King Cole, Doris Day... C'étaient de formidables musiciens de jazz, qui jouaient aussi du classique ! "

J'allais dans un club de jazz, le Manne-Hole, tenu par le formidable batteur Shelly Manne, et tous les grands musiciens de jazz y venaient... Lorsque les autres boites fermaient vers 1 heure du matin, tous les musiciens s'y retrouvaient et jusqu'à 6 heures du matin ils jouaient les uns pour les autres... J'ai entendu Dave Brubeck avec Miles Davies par exemple, ça ne fonctionnait pas très bien mais c'était très intéressant ! Je me suis lié d'amitié avec André Prévin, qui savait faire n'importe-quoi... c'était étonnant ! Leonard Slatkin