Leonard Slatkin (1/5) : "Tout le monde dans ma famille était musicien"

J'ai toujours voulu faire de la musique... Je ne savais pas exactement comment m'y prendre : instrumentiste, compositeur, producteur ? Mais j'ai eu beaucoup de chance car mon rêve s'est réalisé ! Leonard Slatkin

Le chef d'orchestre américain Leonard Slatkin évoque son parcours personnel et musical avec Benjamin François.

Programme musical

George Gershwin, Rhapsody in Blue Orchestre national de Lyon, Stefano Bollani (piano), Leonard Slatkin (direction)

Concert diffusé le 02/07/2014 / Enregistrement Radio France

Cole Porter, Anything goes : "I get a kick out of you"

Orchestre (non identifié), Felix Slatkin (direction)

Disque : « Felix Slatkin conducts Fantastic percussion »

Liberty 1960

Bedrich Smetana, Quatuor à cordes n° 1 en mi mineur « de ma vie » - IV. Vivace

Hollywood string quartet (Paul Shure, Felix Slatkin, Alvin Dinkin, Eleanor Aller) /

Enr. 1956 -

Testament SBT 1072

Franz Schubert, Quintette à cordes en ut majeur op. 163 D. 956 - Scherzo : presto

Hollywood string quartet (Felix Slatkin, Paul Shure, Paul Robyn, Eleanor Aller, Kurt Reher)

Testament SBT 1031

Erich Wolfgang Korngold, Concerto pour violoncelle en do majeur (1946)

Film « Deception » (1947)

Francisco Garbarro (violoncelle), National Philharmonic Orchestra, Charles Gerhardt (direction)

GD 80185 – RCA 1973

Wolfgang Amadeus Mozart, Les Noces de Figaro K. 492 - Ouverture Orchestre de Cleveland, George Szell (direction)

Sony Classical 82876867932/1