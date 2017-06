Laurent Naouri, "C'est à Marc Minkowski que je dois ma découverte de Rameau et mon amour du répertoire baroque" (3/5)

J’aime beaucoup enseigner même si je le fais peu par manque de temps. Ce qui me terrifie, c’est que 90% des jeunes chanteurs que je vois ne savent pas comment respirer. L’existence d’une musculature dans le dos est pour eux de la science-fiction : c’est pourtant la base. Respirer comme il faut doit s’apprendre avant de chanter. C’est le pilier essentiel. (...) Quand vous inspirez ou que vous expirez, l’ouverture du dos est essentielle (...). (Laurent Naouri pour Olyrix mars 2017)

Le baryton Laurent Naouri évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

►Viva la Mamma de Gaetano Donizetti

Opéra National de Lyon, les 22, 24, 26, 28, 30 Juin, 2, 4, 6, 8 Juillet 2017

L'histoire :

La répétition de l’opéra Romulus et Ersilia bat son plein dans un théâtre de Lodi, entre soprano capricieuse et ténor approximatif. Soudain Mamma Agata fait irruption : elle exige qu’on étoffe le rôle de sa fille Luigia, seconda donna de la troupe, et qu'on lui donne un grand solo et un duo avec la prima donna... laquelle ne l'entend pas de cette oreille. On en vient aux mains, jusqu’à ce que tombe la nouvelle : le Musico s’est enfui ! Qu’à cela ne tienne, Mamma Agata se propose de remplacer au pied levé le castrat évaporé...

La distribution :

Laurent Pelly, Metteur en scène

Lorenzo Viotti, Chef d'orchestre

Patrizia Ciofi, Daria

Charles Rice, Procolo

Clara Meloni, Luigia

Laurent Naouri, Mamma Agata

Enea Scala, Guglielmo

Pietro Di Bianco, Biscroma Strappaviscere

Programmation musicale

♫Jean-Philippe Rameau

Dardanus

Acte IV - "Monstre affreux, monstre redoutable"

Laurent Naouri, baryton

Les Musiciens du Louvre, dir.Marc Minkowski

Archiv Produktion 463 476-2 (1998)

♫Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie

Acte II - "Qu’à servir mon courroux"

Ensemble vocal Sagittarius

Laurent Naouri, baryton

Les Musiciens du Louvre, dir.Marc Minkowski

Archiv producktion 445 853-2 (1994)

♫Jean-Philippe Rameau

Dardanus

Acte I - Rigaudon

Les Musiciens du Louvre, dir.Marc Minkowski

Archiv Produktion 463 476-2 (1998)

♫Jean-Philippe Rameau

Hippolyte et Aricie

Acte III - "Puissant maître des flots"

Laurent Naouri, baryton

Les Arts Florissants, dir.William Christie

Erato 0630-15517-2 (1996)

♫George Frideric Handel

La Resurrezione

Première partie - "Caddi, è ver, ma nel cadere"

Laurent Naouri, baryton

Les Musiciens du Louvre, dir.Marc Minkowski

Archiv produktion 447 767-2 (1995)

♫Christoph Willibald Gluck

Iphigénie en Tauride

Acte IV - "Arrêtez, écoutez mes décrets éternels"

Alexia Cousin, soprano

Chœur des Musiciens du Louvre

Les Musiciens du Louvre, dir.Marc Minkowski

Archiv produktion 471 133-2 (1999)

♫Jacques Offenbach

Orphée aux enfers

Acte II - Duo de la mouche "Il m’a semblé sur mon épaule"

Laurent Naouri, baryton

Natalie Dessay, soprano

Orchestre de l’Opéra national de Lyon

Orchestre de chambre de Grenoble, dir.Marc Minkowski

EMI Classics 5 56725 2 (1997)

♫Hector Berlioz

Symphonie fantastique, op.14

"Un bal" (Valse)

Orchestre révolutionnaire et romantique, dir.John Eliot Gardiner

Philips 434 402-2 (1991)

