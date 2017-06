Laurent Naouri, "Toute l'histoire de ma vie, c'est : qu'est-ce qu'il est bon... ou qu'est-ce qu'il est nul!" (2/5)

J’aime beaucoup enseigner même si je le fais peu par manque de temps. Ce qui me terrifie, c’est que 90% des jeunes chanteurs que je vois ne savent pas comment respirer. L’existence d’une musculature dans le dos est pour eux de la science-fiction : c’est pourtant la base. Respirer comme il faut doit s’apprendre avant de chanter. C’est le pilier essentiel. (...) Quand vous inspirez ou que vous expirez, l’ouverture du dos est essentielle (...). (Laurent Naouri pour Olyrix mars 2017)

Le baryton Laurent Naouri évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

► Viva la Mamma de Gaetano Donizetti

Opéra National de Lyon, les 22, 24, 26, 28, 30 Juin, 2, 4, 6, 8 Juillet 2017

L'histoire :

La répétition de l’opéra Romulus et Ersilia bat son plein dans un théâtre de Lodi, entre soprano capricieuse et ténor approximatif. Soudain Mamma Agata fait irruption : elle exige qu’on étoffe le rôle de sa fille Luigia, seconda donna de la troupe, et qu'on lui donne un grand solo et un duo avec la prima donna... laquelle ne l'entend pas de cette oreille. On en vient aux mains, jusqu’à ce que tombe la nouvelle : le Musico s’est enfui ! Qu’à cela ne tienne, Mamma Agata se propose de remplacer au pied levé le castrat évaporé...

La distribution :

Laurent Pelly, Metteur en scène

Lorenzo Viotti, Chef d'orchestre

Patrizia Ciofi, Daria

Charles Rice, Procolo

Clara Meloni, Luigia

Laurent Naouri, Mamma Agata

Enea Scala, Guglielmo

Pietro Di Bianco, Biscroma Strappaviscere

Programmation musicale

♫Maurice Ravel

Don Quichotte à Dulcinée

"Chanson romanesque"

Laurent Naouri, baryton

David Abramovitz, piano

Naxos 8.554176-77 (1997/2000)

♫Yvonne Desportes

Suite Italienne (Extrait)

Fumiko Ando, Wang Tong, Midori Miura, Jin Ta, flûte

CD non commercialisé (Festival de flûte de Singapour, 2012)

♫Maurice Duruflé

Prélude, récitatif et variations, op.3

Yves Montand, voix

Kathryn Thomas, flûte

Lawrence Power, alto

Richard Shaw, piano

Deux-EllesDXL 1125 (2008)

♫Maurice Ravel

Don Quichotte à Dulcinée

"Chanson romanesque"

Laurent Naouri, baryton

David Abramovitz, piano

Naxos 8.554176-77 (1997/2000)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte

Ouverture

Orchestra of the Age of Enlightenment, dir.Sir Simon Rattle

EMI Classics 7243 5 56170 2 6 (1995)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Così fan tutte

Acte I - "Soave sia il vento"

Laurent Naouri, baryton

Natalie Dessay, soprano

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Orchestre…, dir.Arie van Beek

CD non commercialisé (Fondation Royaumont, 2014)

♫Hector Berlioz

Benvenuto Cellini

Acte I - "Ne regardez jamais la lune"

Laurent Naouri, baryton

Orchestre national de France, dir.John Nelson

Virgin Classics 5457062 (2003)

