Laurent Naouri, "Trois ans de vocalises... je voulais être chanteur, mais je ne savais pas du tout où j'allais !" (1/5)

J’aime beaucoup enseigner même si je le fais peu par manque de temps. Ce qui me terrifie, c’est que 90% des jeunes chanteurs que je vois ne savent pas comment respirer. L’existence d’une musculature dans le dos est pour eux de la science-fiction : c’est pourtant la base. Respirer comme il faut doit s’apprendre avant de chanter. C’est le pilier essentiel. (...) Quand vous inspirez ou que vous expirez, l’ouverture du dos est essentielle (...). (Laurent Naouri pour Olyrix mars 2017)

Le baryton Laurent Naouri évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

► Viva la Mamma de Gaetano Donizetti

Opéra National de Lyon, les 22, 24, 26, 28, 30 Juin, 2, 4, 6, 8 Juillet 2017

L'histoire :

La répétition de l’opéra Romulus et Ersilia bat son plein dans un théâtre de Lodi, entre soprano capricieuse et ténor approximatif. Soudain Mamma Agata fait irruption : elle exige qu’on étoffe le rôle de sa fille Luigia, seconda donna de la troupe, et qu'on lui donne un grand solo et un duo avec la prima donna... laquelle ne l'entend pas de cette oreille. On en vient aux mains, jusqu’à ce que tombe la nouvelle : le Musico s’est enfui ! Qu’à cela ne tienne, Mamma Agata se propose de remplacer au pied levé le castrat évaporé...

La distribution :

Laurent Pelly, Metteur en scène

Lorenzo Viotti, Chef d'orchestre

Patrizia Ciofi, Daria

Charles Rice, Procolo

Clara Meloni, Luigia

Laurent Naouri, Mamma Agata

Enea Scala, Guglielmo

Pietro Di Bianco, Biscroma Strappaviscere

Programmation musicale

♫Hanns Eisler

An den kleinen radioappart

Laurent Naouri, baryton-basse

Guillaume de Chassy, piano

Thomas Savy, clarinette

Arnault Cuisinier, contrebasse

Alpha 210 (2014)

♫Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano et orchestre n°3 en do mineur, op.37

II. Largo

Wilhelm Backhaus, piano

Wiener Philharmoniker, dir. Hans Schmidt-Isserstedt

Decca 433 891-2 (1958)

♫Jacques Plante/Norbert Glanzberg

Grands boulevards

Yves Montand, voix

Ensemble Bob Castella

Le Chant du Monde 574 2083 (4 avril 1951)

♫Béla Bartók

Contrastes pour violon, clarinette et piano Sz 111

I. Verbunkos

Joseph Szigeti, violon

Benny Goodman, clarinette

Béla Bartók, piano

Andante 2991-2994 (Mai 1940)

♫Claude Debussy

Préludes (Livre I)

"La cathédrale engloutie"

Youri Egorov, piano

EMI Classics 50999 2 06531 2 5 (1983)

♫Jean-Philippe Rameau

Dardanus

Acte I - Rigaudons I/II et Chœur "Guerriers, suivez l’Amour"

Chœurs et Orchestre du Théatre national de l’Opéra de Paris, dir.Raymond Leppard

Erato 4509-95312-2 (1980)

♫Modest Moussorgski

Boris Godounov

(Extrait)

Robert Lloyd, basse

Orchestre du Théâtre Mariinsky, dir.Valery Gergiev

DVD Philips 075 089-9 (1990)

