Laurence Equilbey, "À Vienne, Harnoncourt a réveillé mon goût du répertoire classique" (2/5)

Je voyais les conservatoires comme des endroits rébarbatifs où l'on n'étudiait que le solfège. Mon professeur de piano a tout de même réussi à me faire suivre des cours d'écriture au conservatoire du 6ème arrondissement, à Paris, et c'est dans la classe de Betsy Jolas que je suis entrée au conservatoire national. C'est à force de travailler l'écriture et le contrepoint que j'ai découvert que ce qui m'intéressait le plus, c'était la structure globale des œuvres, leur architecture, leur signification esthétique, les influences littéraires dont elle témoignaient. Sans le savoir, j'étais prête à devenir chef. (Laurence Equilbey pour Le Monde la Musique - octobre 2000)

La chef d’orchestre et chef de chœur Laurence Equilbey évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

►Comala

Marie-Adeline Henry, Comala

Thomas Oliemans, Fingal

Catherine Trottmann, Dersagrena

accentus

Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie

Laurence Equilbey, direction

18 juin à 16h à l'opéra de Rouen

20 juin à 20h30 à la Philharmonie de Paris

►Grande messe en Ut mineur, Wolfgang Amadeus Mozart

Mari Eriksmoen soprano

Sylvia Schwartz soprano

Chiara Skerath soprano (les 18, 20 et 21 juillet)

Reinoud van Mechelen ténor (les 24 et 25 juin à La Seine Musicale)

Cyrille Dubois ténor

Philippe Estèphe baryton

accentus

Insula orchestra

Laurence Equilbey direction

Concert filmé et projeté en direct

Pascale Ferran, réalisation

24 et 25 juin à 20h30 à l'Île Seguin, La Seine Musicale

8 juillet à 21h à Beaune, Festival international d'Opéra Baroque et Romantique

18 juillet à 21h30 à Lessay, Heures Musicales de l'Abbaye

21 juillet à 21h à Uzès, Nuits musicales

20 juillet à 21h30 à Taillades, Les Musicales du Lubéron

►Insula orchestra, l'orchestre est en résidence à La Seine Musicale sur l'île Seguin

►Sortie le 27 avril chez Erato : Mozart: Messe du Couronnement

, © Erato

Programmation musicale :

♫Pascal Dusapin

Dona eis

"Sanctus" et "Libera me"

Ars Nova

Accentus, dir. Laurence Équilbey

Disques Montaigne MO 782116 (2000)

♫Joseph Haydn

Les sept dernières paroles du Christ en croix

Introduzione : Maestoso ed adagio

Akademie für Alte Musik Berlin, dir.Laurence Équilbey

Naïve V5045 (2005)

♫Piotr Ilitch Tchaïkovski

Symphonie n°6 en si mineur, op.74 "Pathétique"

III. Allegro molto vivace

Orchestre de Paris, dir.Seiji Ozawa

Philips 420 269-2 (1974)

♫Joseph Haydn

Symphonie en sol majeur Hob.I : 94 "La Surprise"

IV. Finale. Allegro

London Philharmonic Orchestra, dir.Eugen Jochum

Deutsche Grammophon 474 369-2 (1972)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Ave verum corpus K618

Arnold Schoenberg Chor

Concentus Musicus Wien, dir.Nikolaus Harnoncourt

Teldec 4509-98928-2 (1992)

♫Ludwig van Beethoven

Symphonie n°4 en si bémol majeur op.60

IV. Allegro ma non troppo

Concentus Musicus Wien, dir.Nikolaus Harnoncourt

Sony Classical 88875136452 (2015)

♫Joseph Haydn

Missa in tempore belli "Paukenmesse", Hob.XXII : 9

"Gloria"

Arnold Schoenberg Chor

Concentus Musicus Wien, dir.Nikolaus Harnoncourt

Teldec 0630-13146-2 (1996)

Pour aller plus loin :

►Site officiel de Laurence Equilbey ici