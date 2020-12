Lang Lang (2/5) : "A l’âge de 9 ans, j’ai commencé à avoir peur de jouer du piano"

Misant sur le talent de son fils, Lang Guoren démissionne de son emploi à l’orchestre militaire de Shenyang et déménage à Pékin, dans l’ambition de faire entrer le jeune Lang Lang au Conservatoire central, tandis que la mère du pianiste reste dans le nord du pays pour assurer des revenus familiaux.

À ÉCOUTER l'interview intégrale en VO

Programme musical

Frédéric Chopin, 3 valses pour piano op. 64 - 1. Valse en ré bémol majeur (Valse minute)

Lang Lang (piano)

Album « Piano Magic »

Sony Classical

Piotr Ilitch Tchaïkovsky, Concerto pour piano n° 1 en si bémol mineur op. 23

Vladimir Horowitz, piano Orchestre Philharmonique de New York, dir. George Szell

Movimento Musica

The new women (Les nouvelles femmes)

Fanfare militaire de l’armée de libération du peuple chinois

Album Ten historical songs of revolution

China Record Company

Sergueï Rachmaninov, Sonate pour piano n° 2 en si bémol mineur op. 36 - 1. Allegro agitato

Lang Lang (piano)

Deutsche Grammophon

Jianmin Wang, Nuit au lac près du pont d'érable

Lang Lang (piano) & Ji Wei (guzheng)

Album « Dragon songs »

Deutsche Grammophon

Jean-Sébastien Bach, Petit livre d'Anna Magdalena Bach - Menuet en sol majeur BWV Anh 114

Lang Lang (piano)

Album « Piano book »

Deutsche Grammophon