Kent Nagano (4/5) : "J'ai eu la chance de toucher de véritables chefs-d’œuvre !"

Après sa rencontre déterminante avec Messiaen au début des années 80, Kent Nagano se lance dans une carrière internationale et dirige un grand nombre d'orchestres en tant que chef invité. Un parcours marqué par une curiosité insatiable pour la musique de son temps, et des projets très originaux.

Rêver sans compromis

Kent Nagano devient en 1989 directeur musical de l'Opéra de Lyon ; un poste qu'il occupe jusqu'en 1998 : "Une des choses les plus importantes que j'ai appris à Lyon, c'est de rêver sans compromis. Ensuite, calculer le budget, et enfin, trouver des solutions."

Programme musical

Franck Zappa, Sad Jane

London Symphony Orchestra, Kent Nagano (direction)

LP Barking Pumpkin Records FW 38820

Franck Zappa & The Mothers of Invention, Penguin in Bondage

Zappa Records ‎ZR 20017

Sergueï Prokofiev, L'Amour des trois oranges op. 33 (extrait)

Orchestre de l'Opéra de Lyon, Kent Nagano (direction)

Virgin Classics 0777 7595662 7

Unsuk Chin, Concerto pour violon - Troisième mouvement

Viviane Hagner (violon), Orchestre symphonique de Montréal, Kent Nagano (direction)

Analekta AN 2 9944

Kaija Saariaho, L'Amour de loin - Acte IV, 1er tableau : Mer indigo

Deutsches Symphonie-Orchester, Kent Nagano (direction)

Harmonia Mundi HMC 801937.38

Jörg Widmann, Arche - V. Dona Nobis Pacem

Orchestre philharmonique de Hambourg, Kent Nagano (direction)ECM New Series 481 7007

à lire aussi article Kent Nagano dirige 1000 musiciens pour un concert surprise à Berlin

L'Agenda de Kent Nagano :

Concert : Samedi 15 février, Kent Nagano dirige la Maîtrise, le Chœur et l'Orchestre philharmonique de Radio France à l'Auditorium de la Maison de la radio, dans le cadre du Festival Présences.

Samedi 15 février, Kent Nagano dirige la Maîtrise, le Chœur et l'Orchestre philharmonique de Radio France à l'Auditorium de la Maison de la radio, dans le cadre du Festival Présences. Disque : le dernier disque de Kent Nagano et de l'Orchestre symphonique de Montréal (dont il est l'actuel directeur musical) : The John Adams Album, est paru en septembre 2019 sur le label Decca.