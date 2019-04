Kenneth Weiss (5/5) : "J'essaie de laisser les élèves s'exprimer afin qu'ils puissent devenir eux-mêmes"

Le claveciniste Kenneth Weiss évoque son parcours personnel et musical avec Thierry-Paul Benizeau.

Programme musical

Antonio Vivaldi, Stabat Mater - “Salve Regina”

Ricercar Consort, Philippe Pierlot (direction)

Mirare MIR 9968

Michel Pignolet de Monteclair, Jephté - Prologue, scène 1 : "Beaux lieux"

Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Harmonia Mundi HMC 901424

Giles Farnaby / Kenneth Weiss, "Woody-cock" (Fitzwilliam Virginal book)

Kenneth Weiss (clavecin)

Satirino Records SR 111

Anonyme, Can Shee

Kenneth Weiss (clavecin)

Satirino Records SR 111

Jean-Sébastien Bach, Le Clavier bien tempéré - Fugue en ut dièse majeur BWV 848

Kenneth Weiss (clavecin)

Satirino Records SR 141

Wolfgang Amadeus Mozart, Ascanio in Alba : "Al chiaror di que’bei rai"

Le Jardin des Voix, William Christie (direction)

Virgin Classics 3 391542

George Gershwin, Concerto in F

Greg Anthony Rassen (piano), An American in Paris Orchestra, Todd Ellison (direction)

Masterworks Broadway 88875091142

Thomas Tallis, Felix namque

Kenneth Weiss (clavecin)

Copie privée