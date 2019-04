Kenneth Weiss (3/5) : "Gustav Leonhardt, c'était divin lorsqu'il jouait"

Le claveciniste Kenneth Weiss évoque son parcours personnel et musical avec Thierry-Paul Benizeau.

Programme musical

Jean-Sébastien Bach, Le petit livre d'Anna Magdalena Bach, Suite française BWV 312 - Allemande en ré mineur

Gustav Leonhardt (clavecin)

Deustche Harmonia Mundi CD 77150

Jean-Sébastien Bach, Suite anglaise n° 1 en la majeur BWV 806 - Prélude

Gustav Leonhardt (clavecin)

EMI CDS 7490008

William Byrd, My Lady nevell's ground

Gustav Leonhardt (clavecin)

Philips 438 153-2

Michel Legrand, Sous le ciel de Paris

Michel Legrand, Guy Pedersen, Gus Wallez

Emarcy Records 54814862

Henry Purcell, Didon et Enée - "When I am laid in earth"

Véronique Gens (soprano), Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Erato 4509984772

Carlo Gesualdo, Doux mensonge

Les Arts Florissants

BD Productions

Jean-Sébastien Bach, L'Offrande Musicale BWV 1079 - Sonata sopr'il sogetto reale : Allegro

Myriam Steymans, Jorg Lengersdorf, Barbara Tacke, Alexander Scheirle, Sacher Gerd

Gideon Boss GB 003