Katia et Marielle Labèque (5/5), "La musique aide à s'échapper, à s'envoler, mais aussi à comprendre le monde"

Les pianistes Marielle et Katia Labèque évoquent leur parcours personnel et musical avec Rodolphe Bruneau-Boulmier.

Programme musical

Philipp Glass, Four movements for two pianos - 1er mouvement

Katia & Marielle Labèque (pianos)

KML Recrodings KML 2117

Philip Glass, Concerto pour deux pianos

Katia & Marielle Labèque (pianos)

Orchestra Philharmonique de Vienne, Sir Simon Rattle (direction)

Archive Privée

Aphex Twin, Avril 14th pour piano à 4 mains

Katia & Marielle Labèque (piano)

KML Recordings KML 2117

Franz Schubert, Fantaisie en fa min op 103 D 940 - Allegro molto moderato, pour piano à 4 mains

Katia & Marielle Labèque (piano)

KML Recordings KML 1117

Arvo Pärt, Hymn to a great city pour 2 pianos

Katia & Marielle Labèque (pianos)

KML Recordings KML 2117