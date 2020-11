Karol Beffa (4/5) : "On n'a jamais fini de faire le tour de l'orchestre, on reste toujours un étudiant"

Le pianiste et compositeur Karol Beffa se souvient de la résidence qu'il a effectuée à l'Orchestre national du Capitole de Toulouse en 2006. Il revient aussi sur son métier de musicologue, et de professeur de musicologie à l'ENS. Il évoque enfin les compositeurs qu'il admire le plus : Bach et Ravel.

Le pianiste et compositeur Karol Beffa, © Astrid di Crollalanza