Karine Deshayes (2/5) : "A 25 ans, la voie s’est ouverte et c’était génial !"

Karine Deshayes raconte ses années d'apprentissage du violon : "C'était l'horreur ! Je crois que pendant 5 ans je n’ai pas eu de plaisir." Elle commence le chant à l'âge de 14 ans, d'abord avec Yves Sautin, puis avec Mireille d’Alcantara au Conservatoire du 10ème arrondissement de Paris.

En 1994, Karine Deshayes entre au CNSM de Paris, et étudie parallèlement la musicologie à la Sorbonne. Pendant sa dernière année de conservatoire, elle signe déjà ses premiers engagements pour des productions d'opéra, principalement pour des rôles de travestis : Chérubin dans Les Noces de Figaro, Siebel et Stephano dans Faust et Roméo et Juliette de Charles Gounod.

Programme musical

Johannes Brahms, Concerto pour violon en ré majeur op.77 - 3. Allegro giocoso

Itzhak Perlman (violon), Orchestre symphonique de Chicago, Carlo Maria Giulini (direction)

EMI

Gabriel Fauré,Après un rêve

Karine Deshayes (mezzo-soprano), Ensemble Contraste

Aparte

Jacques Offenbach, Six Fables de La Fontaine - "Le Corbeau et le Renard"

Karine Deshayes, Orchestre de l’Opéra de Rouen Normandie, Jean-Pierre Haeck (direction)

Alpha

Gioacchino Rossini, Otello - "Assisa a piè d’un salice"

Karine Deshayes (mezzo-soprano), Les Forces Majeures, Raphaël Merlin (direction)

Aparte

Giuseppe Verdi,Un ballo in maschera - "Ma se m’è forza perderti"

Luciano Pavarotti (ténor), National Philharmonic Orchestra, Sir Georg Solti (direction)

Decca

Jean-Philippe Rameau, Les Fêtes d’Hébé - "Éclatante trompette, annoncez…”

Karine Deshayes (mezzo-soprano), Concert spirituel, Hervé Niquet (direction)

Alpha

Gioacchino Rossini, Otello - "Deh calma o ciel"

Karine Deshayes (mezzo-soprano), Les Forces Majeures, Raphaël Merlin (direction) Aparte

Wolfgang Amadeus Mozart, Les Noces de Figaro - "Non so piu" (Chérubin)

Karine Deshayes, Orchestre de l'Opéra de Lyon, Louis Langrée (direction)

Extrait d'un documentaire de Claire Alby (France 3 / Medici.tv)

Charles Gounod, Sapho - "O ma lyre immortelle"

Karine Deshayes (direction), Orchestre Victor Hugo, Jean-François Verdier

Klarthe

Actualités :

"Deux Mezzos sinon rien" ! Le dernier disque de Karine Deshayes est paru en septembre 2020 sur le label Klarthe : avec la mezzo-soprano Delphine Haidan et le pianiste Johan Farjot, elle interprète en duo des mélodies des lieder avec piano.