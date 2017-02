Kaija Saariaho : L’enfance en Finlande et le chemin vers la création (1/5)

Composer signifie toujours faire des choix. Pour de ne pas être obligé-e-s de faire des dizaines de choix à chaque note que nous écrivons, nous créons nos règles ou nos systèmes, qui facilitent notre travail, très lent de toute manière, et qui façonnent l'unité d'une œuvre. (Kaija Saariaho, pour Fabula-LhT, octobre 2015)

La compositrice Kaija Saariaho évoque avec la productrice Corinne Schneider son parcours personnel et musical.

Son actualité

►Festival Présences "Kaija Saariaho, un portrait" du 10 au 19 février 2017, Maison de la Radio



►Sortie disque, le 8 novembre 2016 :

, © ONDINE

►Site officiel de Kaija Saariaho ici

►Livre : Kaija Saariaho, “Le passage des frontières. Écrits sur la musique”, Editions établie par Stéphane Roth, Paris, Editions MF, 2013

Programmation musicale

♫ Kaija Saariaho

Maa / Ballet music in Seven Scenes (1991) / 1. Journey

Eva Tigerstedt (flûte)

Tapio Aaltonen et Juhani Hapuli (percussion)

Pauliina Ahola (harpe)

Luolajan-Mikkola (violon)

Tuula Riisalo (alto)

Lea Pekkala (violoncelle)

Jaana Karkkrainen (clavecin et synthétiseur)

Juhani Liimatainen (électronique)

ONDINE ODE 791-2 (1993)

♫ Kaija Saariaho

Chansons de Leino pour soprano et orchestre (2000-2007) / 1. Sua katselen (2004-2005)

Textes : Eino Leino

Anu Komsi (soprano)

Orchestre symphonique de la radio finlandaise, Sakari Oramo (dir.)

ONDINE ODE 1173-2 (2011)

♫ Kaija Saariaho

Circle Map pour grand orchestre et électronique live (2012) / 1. Morning Wind

Poésies de Rumi, poète persan du XIIIe siècle (voix enregistrée)

Arshia Cont (texte lu)

Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Susanna Mälkki (dir.)

RCO LIVE RCO 14001 (2015)

♫ Johann Sebastian Bach

Partita pour violon seul n° 2 en ré mineur BWV 1004 / 2. Courante

Isabelle Faust, violon

HARMONIA MUNDI HMC 902059 (2010)

♫ Kaija Saariaho

Circle Map pour grand orchestre et électronique live (2012) / 5. Dialogue

Poésies de Rumi, poète persan du XIIIe siècle (voix enregistrée)

Arshia Cont (texte lu)

Orchestre royal du Concertgebouw d’Amsterdam, Susanna Mälkki (dir.)

RCO LIVE RCO 14001 (2015)

♫ Kaija Saariaho

Je sens un deuxième cœur, trio pour alto, violoncelle et piano (2003) / 3. Dans le rêve, elle l’attendait

Steven Dann (alto)

Anssi Kartunen (violoncelle)

Tuija Hakkila (piano)

ONDINE ODE 1189-2 (2012)

♫ Kaija Saariaho

Quatre instants (seconde version) pour soprano et orchestre (2002) / 1. Attente

Texte : Amin Maalouf

Karen Vourc’h (soprano)

Orchestre philharmonique de Strasbourg, Marko Letonja (dir.)

ONDINE ODE 12552 (2015)

Émission réalisée par Gilles Blanchard

Attachée de production, Céline Tran Nouvelle