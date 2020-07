Kaija Saariaho (3/5) : "J’avais pas mal de doutes, je me sentais un peu coincée dans l’écriture post-sérielle"

Kaija Saariaho quitte la Finlande en 1980 pour travailler en Allemagne où elle suit les cours de Darmstadt tout en continuant de se former auprès de Klaus Huber et Brian Ferneyhough. C’est au contact de la musique de Tristan Murail et de Gérard Grisey qu’elle décide de s’installer en 1982 à Paris.

Kaija Saariaho, © Getty / Priska Ketterer