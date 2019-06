José van Dam (4/5) : "Figaro, c'est le genre de rôle que vous pouvez chanter mille fois !"

Le baryton-basse José van Dam évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Claude Debussy, Pelléas et Mélisande - Acte V : "Ce n'est pas de cette petite blessure" (Le médecin, Arkel et Golaud) ; "Mélisande Mélisande" (Golaud et Mélisande)

José van Dam (baryton-basse), Richard Stilwell, Frederica von Stade, Orchestre philharmonique de Berlin, Herbert von Karajan (direction)

EMI 7493502

Wolfgang Amadeus Mozart, Les Noces de Figaro - "Dove sono"

José van Dam (baryton-basse), Margaret Marshall, Orchestre philharmonique de Vienne, Riccardo Muti (direction)

Orfeo C394301 B

Giuseppe Verdi, Falstaff - Acte 3, deuxième partie : "Una, due, tre, quattro"

José van Dam (baryton-basse), Orchestre philharmonique de Berlin, Georg Solti (direction)

Decca 440650-2

Olivier Messiaen, Saint François d'Assise - Acte II, Tableau 5 : "L'ange musicien"

Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris, Seiji Ozawa (direction)

Cybelia CY 833/836

Charles Gounod, Faust - Acte II : "Le veau d'or" (Méphistophélès et chœur)

José van Dam (baryton-basse), Orchestre national du Capitole de Toulouse, Michel Plasson (direction)

Erato 0825646190492/1

Alban Berg, Wozzeck - Verwandlung

Orchestre de l'Opéra d'Etat de Berlin, Daniel Barenboim (direction)

Teldec 0630-14108-2