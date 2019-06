José van Dam (3/5) : "Karajan, il avait sa famille"

Je dis souvent aux jeunes deux choses que je trouve importantes dans le métier : la première c'est l'humilité devant la musique, et puis la générosité. Parce-que chanter quand on est sur une scène, c'est un don qu'on fait au public, et il faut s'investir complètement. Et pour cela il faut être sûr de soi ! Frédéric Anspach me disait "si tu connais un rôle à 100%, ce n'est pas assez, car tu perds environ 30% de tes moyens sur scène, donc il faut connaître le rôle à 120%... et il avait raison ! C'est un métier difficile ! [...] Moi comme tout le monde j'ai eu des malheurs dans la famille, un divorce, la mort de ma mère... il faut y aller, comme on dit : "The show must go on !" José van Dam