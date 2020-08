José van Dam (4/5) : "Figaro, c'est le genre de rôle que vous pouvez chanter mille fois !"

Dans cet épisode, José van Dam revient sur les grands rôles de sa carrière de chanteur lyrique : Golaud dans "Pelléas et Mélisande" de Debussy, Figaro dans "Les Noces" de Mozart, "Simon Boccanegra" et "Falstaff" de Verdi, Scarpia dans "Tosca "de Puccini, "Saint François d'Assise" d'Olivier Messiaen.

Le baryton-basse José van Dam évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Rediffusion de l'émission du 20 juin 2019

Programme musical

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande - Acte V : "Ce n'est pas de cette petite blessure" (Le médecin, Arkel et Golaud) ; "Mélisande Mélisande" (Golaud et Mélisande)

José van Dam (baryton-basse), Richard Stilwell, Frederica von Stade, Orchestre philharmonique de Berlin, Herbert von Karajan (direction)

EMI 7493502

Wolfgang Amadeus Mozart

Les Noces de Figaro - "Dove sono"

José van Dam (baryton-basse), Margaret Marshall, Orchestre philharmonique de Vienne, Riccardo Muti (direction)

Orfeo C394301 B

Giuseppe Verdi

Falstaff - Acte 3, deuxième partie : "Una, due, tre, quattro"

José van Dam (baryton-basse), Orchestre philharmonique de Berlin, Georg Solti (direction)

Decca 440650-2

Olivier Messiaen

Saint François d'Assise - Acte II, Tableau 5 : "L'ange musicien"

Orchestre du Théâtre national de l'Opéra de Paris, Seiji Ozawa (direction)

Cybelia CY 833/836

Charles Gounod

Faust - Acte II : "Le veau d'or" (Méphistophélès et chœur)

José van Dam (baryton-basse), Orchestre national du Capitole de Toulouse, Michel Plasson (direction)

Erato 0825646190492/1

Alban Berg

Wozzeck - Verwandlung

Orchestre de l'Opéra d'Etat de Berlin, Daniel Barenboim (direction)

Teldec 0630-14108-2