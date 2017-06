Jordi Savall, Désirs d’Utopie (3/5)

Ce qui m’intéresse, c’est d’apporter ces musiques à un public plus large. Quand je les amène dans des séries de concerts où l’on joue du classique, c’est pour faire comprendre aux gens que la valeur de la musique n’est pas dans sa forme musicale, dans le prestige du compositeur ou de l’orchestre, mais dans sa capacité à nous toucher, même si le compositeur est anonyme. (Jordi Savall pour Classicagenda 2016)

Le gambiste et chef d’orchestre Jordi Savall évoque son parcours personnel et musical avec la productrice Françoise Degeorges.

Son actualité :

►Le calendrier des concerts de Jordi Savall avec La Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI et Le Concert des Nations sont à retrouver sur le site Alia Vox.

►Festival de Fontfroide, XIIème Festival Musique et Histoire pour un dialogue interculturel, de Jordi Savall, du 15 au 19 Juillet 2017

►Sortie disque le 17 février 2017 sous le label Alia Vox : Les Routes de l'Esclavage

, © Alia Vox

►Sortie prochaine sous le label Alia Vox : Henricus Isaac : Nell tempo di Lorenzo de' Medici I Maximilian I

, © Alia Vox

Programmation musicale :

♫La Viole Celtique II

Lady Mary hay’s scots measure

ALIA VOX AVSA 9878

♫Lessons for the Lyra-violl

William Corkine

The Secund Tuning : Mounsiers Almaine

ASTREE E 7750

♫Mare Nostrum

Berceuse Hebraïque

Monsérrat Figueras, Lior Elmaleh

ALIA VOX 98 88 A B

♫Diaspora Sefardi

Por que Llorax blanca nina (Sarajevo)

ALIA VOX 98 09 A B

♫Orient Occident

La Danse de l’âme

Driss El Maloumi, oud

ALIA VOX AVSA 9848

♫Claudio Monteverdi

Vespro della Beata Vergine 1610

Antiphona

ASTREE E 8719

Pour aller plus loin :

►Toutes les infos sur Jordi Savall et ses ensembles la Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI et Le Concert des Nations sur Alia Vox

à lire aussi article La discographie idéale de Jordi Savall