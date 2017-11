Joël Suhubiette, "Forger un esprit polyphoniste, pour chanter aussi bien la musique ancienne que la création" (3/5)

Le chef d'orchestre Joël Suhubiette évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

A l'occasion des 20 ans de l'ensemble, Les éléments sortent leur premier vinyle sur le label Eole Records. Cet enregistrement inédit de L'Aire du Dire, oratorio en 19 scènes pour 12 chanteurs et électronique de Pierre Jodlowski voit le jour, après sa création au Théâtre du Capitole en 2011, puis sa sortie en DVD. Le vinyle contient une sélection de scènes entièrement remixées par le compositeur.

♫Josquin Desprez

Missa D’ung aultre amer

"Sanctus"

Ensemble Jacques Moderne, dir.Jean-Pierre Ouvrard

EJM2013.1 (1992)

♫Reinhard Keiser

Markuspassion

"Jesus Christus ist um unser Missetat willen"

Gli Incogniti

Ensemble Jacques Moderne, dir.Joël Suhubiette

Mirare MIR 254 (2014)

♫Giovanni Bassano

Motteti Et Concerti Ecclesistici

"Dic nobis Maria"

Ensemble Jacques Moderne, dir.Joël Suhubiette

EJM2013.1 (1996)

♫Frank Martin

Cinq chansons d’Ariel

III. Before you can say "Come" and "Go"

Chœur de chambre Les Éléments, dir.Joël Suhubiette

Éditions Hortus 3487720000287 (2001)

♫Philippe Hersant

Der Wanderer

Corine Durous, piano

Chœur de chambre Les Éléments, dir.Joël Suhubiette

Virgin Classics 5456362 (2003)

♫Johann Sebastian Bach

Passion selon Saint Jean BWV 245

2ème partie Chœur "Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine"

Orchestre des Folies Françoises

Ensemble Jacques Moderne, dir.Joël Suhubiette

CD non commercialisé (Enregistrement France Musique, Théâtre des Champs-Élysées, 7 avril 2007)

♫Patrick Burgan

When Forty Winters

Chœur de chambre Les Éléments, dir.Joël Suhubiette

Éditions Hortus 3487720000287 (2001)

♫Zad Moultaka

Passion selon Marie

Maria Cristina Kiehr, soprano

Concerto Soave

Les élements, dir.Joël Suhubiette

CD non commercialisé (Enregistrement Radio Présence, Toulouse, septembre 2011)