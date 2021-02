Jérôme Pernoo (1/5) : "J'ai toujours aimé inventer"

Né à Nantes en 1972, Jérôme Pernoo grandit à Saint-Germain-en-Laye. Ses parents sont musiciens : son père, Guy Pernoo, est chef d'orchestre et directeur de conservatoire, et sa mère est professeure d'espagnol et violoniste amateur. Il commence l'apprentissage du violoncelle vers l'âge de cinq ans.

Le violoncelliste Jérôme Pernoo, © Jean-Baptiste Millot