Jérémie Rhorer, "Enfant, je rêvais d'être tennisman!" (1/5)

Le chef d'orchestre Jérémie Rhorer évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant

Son actualité

Retrouvez du 5 au 16 décembre Le Cercle de l’Harmonie dirigé par Jérémie Rhorer au Théâtre des Champs-Elysées pour une nouvelle production du Barbier de Séville de Gioacchino Rossini, mis en scène par Laurent Pelly.

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Die Entführung aus dem Serail

Ouverture

Le Cercle de L’Harmonie, dir.Jérémie Rhorer

Alpha 242 (Théâtre des Champs-Élysées, 21 septembre 2015)

♫Jacques Offenbach/arr.Rosenthal

Gaîté parisienne

Orchestre national de France, dir.Lorin Maazel

CBS MYK 42610 (1987)

♫Extrait de L’incompris, de Luigi Comencini

DVD Carlotta 723 277 (1966)

♫Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour piano et orchestre n°23 en la majeur K488

II.Adagio

Rudolf Serkin, piano

London Symphony Orchestra, dir.Claudio Abbado

Deutsche Grammophon 410 068-2 (1983)

♫Franz Liszt

Concerto pour piano n°1 en mi bémol majeur S.124

III.Allegretto vivace

Bertrand Chamayou, piano

Le Cercle de L’Harmonie, dir.Jérémie Rhorer

Ambroisie AM 207 (2011)

♫Hector Berlioz

La Damnation de Faust

Partie IV - "Laus ! Laus !"

London Symphony Orchestra Chorus

Ambrosian Singers

Wandsworth School Boys’Choir

London Symphony Orchestra, dir. Sir Colin Davis

Philips 416 395-2(1973)

♫Extrait de My name is Joe, de Ken Loach

DVD Diaphana distribution (1998)

♫Napoléon-Henri Reber

Symphonie n°4 en sol majeur, op.33

IV.Final : allegro

Le Cercle de L’Harmonie, dir.Jérémie Rhorer

Ambroisie AM 207 (2011)