Jeff Cohen (5/5) : "On devient un ami des chanteurs"

Le pianiste Jeff Cohen évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Giacomo Puccini, Gianni Schicchi : "O mio babbino caro" (Air de Lauretta)

Angela Gheorghiu & Jeff Cohen

EMI 3944202

Wolfgang Amadeus Mozart, Lucio Silla - Acte II : "Quell'orgoglioso sdegno" (Trio Silla Giunia et Cecilio)

Cecilia Bartoli, Edita Gruberova, Peter Schreier, Concentus Musicus de Vienne, Nikolaus Harnoncourt (direction)

Teldec 2292-44928-2

Hamlet mis en scène par Patrice Chéreau à Avignon (extrait)

L'Opéra de quat' sous de Bertolt Brecht et Kurt Weill, mise en scène de Giorgio Strehler (extrait)

Charles Gounod, Aubade pour baryton et piano

François Le Roux & Jeff Cohen

REM 311243

Gabriel Fauré, Vocalise étude en mi mineur

Natalie Dessay & Jeff Cohen

REM 311177

Jane Birkin, Le mal intérieur

Philips PHPS 532140

Barry Mason & Les Reed, You and the waltz and I

Isabel Dorfler & Jeff Cohen

Sound of Music SOMCD100