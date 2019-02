Jeff Cohen (2/5) : "J’ai décidé, comme beaucoup d’américains, de prendre un an de congé et de venir à Paris"

Le pianiste Jeff Cohen évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Fernand Halphen, Sonate en ut dièse mineur : Vif et énergique, pour violon et piano

Jens Mac Manama & Jeff Cohen

Buda Records 860138

Harry von Tilzer, Wait till the sun shines Nellie Bill Crosby & Judy Garland, John Scott Trotter (direction) JSPCD 702

Lionel Bart, Oliver : "Where is Love"

Keith Hamshere

Disque : The Musical Magic of Lionel Bart (Original film soundtrack)

Charlie Chaplin, Smile

Isabel Dorfler & Jeff Cohen

Sound of music SOMCD100

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate n° 11 en la majeur K 331 - Menuetto - Trio

Lili Kraus

Sony Classical 88875051802

Claude Debussy, Ariettes oubliées L 63a - 5. Aquarelles ; I. Green

Flore Wend & Noël Lee

Valois

Jean-Philippe Rameau, Les fêtes d'Hébé - "Volons sur les bords de la seine"

Nadine Sautereau, Flore Wend, Ensemble vocal et instrumental Nadia Boulanger, Nadia Boulanger (direction)

EMI 3519042

Noël Lee, Diversions : Rencontre, suite pour piano a 4 mains

Noël Lee & Jeff Cohen

REM 311310

George Gershwin, An American in Paris : "I Got Rhythm"

Gene Kelly

BDMusic 78468é"