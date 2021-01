Jeanine Roze (3/5) : "A L'Écluse, j’ai rencontré une famille, c’était vraiment une maison"

Au début des années 60, alors au Lycée Lamartine, Jeanine Roze découvre le cabaret l'Ecluse, grâce à son directeur Léo Noël, un ami de sa mère. Elle y écoute Christine Sèvres, Cora Vaucaire, Romain Bouteille, et Barbara : "Elle est totalement fascinante. Une femme qui dit non, ça je connais pas !"

Programme musical

Léo Noël et son Orgue de Barbarie, Les rues de Paris

Marianne Mélodie 648514

Barbara, Souvenance

Ades TS 25 LA 565

Barbara, Ma plus belle histoire d'amour (arrangement d'Alexandre Tharaud)

Alexandre Tharaud & Michel Portal

Warner Classics

Jacques Brel, Amsterdam (live à l'Olympia, 1964)

Universal Music534 422-7

Leonard Bernstein, West Side Story - Dance at the gym

Leonard Bernstein Music Publishing Co LLC, Johnny Green (direction)

CBS 35 DP 59

Barbara, Du bout des lèvres

Philips 536532 2