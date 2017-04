Jean-Yves Thibaudet, "Quand j'étais jeune, ce qui m'intéressait le plus, c'était les morceaux qui allaient vite!" (4/5)

« …Je ne pense pas être resté un « produit » typiquement français, eu égard à toutes mes années de travail avec Aldo Ciccolini, dont le cosmopolitisme musical et l’infinie ouverture d’esprit ont définitivement élargi mon horizon pianistique et surtout culturel. (…) Cela impliquait un travail acharné du son et des couleurs dont je ne soupçonnais pas l’importance, et une technique de pédale très élaborée, due notamment à l’utilisation de la pédale tonale. Et sur un plan éthique, il m’a surtout appris le véritable respect du texte. (…) Et, d’une manière générale, je lui dois la découverte d’une approche de la musique totalement différente de celle que je connaissais auparavant, éloignée du piano, imprégnée de philosophies de cultures très diverses et très riches. » (Jean-Yves Thibaudet pour Diapason, 1994)

Le pianiste Jean-Yves Thibaudet évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

Son actualité

►Site officiel de Jean-Yves Thibaudet ici

►Carte blanche à Jean-Yves Thibaudet à la Maison de la Radio les 29 et 30 avril 2017

►Du 24 au 30 avril 2017, une semaine consacrée à Jean-Yves Thibaudet sur France Musique

Programmation musicale

♫Giacomo Puccini/arr.Mikhashoff

Portrait of Madame Butterfly

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 475 7668 (2006)

♫Franz Liszt

Über allen Gipfeln ist Ruh

Brigitte Fassbaender, mezzo-soprano

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 430 512-2 (1990)

♫Gabriel Fauré

Sonate pour violon et piano en la majeur, op.13

III. Scherzo : Allegro vivo

Joshua Bell, violon

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 475 6709 (1989)

♫Leonard Bernstein

Symphony n°2 "The age of anxiety"

1ère Partie - "The seven stages" (Variation n°9)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Baltimore Symphony Orchestra, dir.Marin Alsop

Naxos 8.559790 (2013)

♫Alexandre Desplat

B.O.F. Extremely loud and incredibly close

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orchestra, dir.Alexandre Desplat

Watertower Music WTM39274 (2012)

♫Johannes Brahms

Paganini-Variationen, op.35

Livre II - Var. 3

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 444 338-2 (1994)

♫Sergei Rachmaninov

Concerto pour piano et orchestre n°2 en do mineur, op.18

III. Allegro scherzando

Jean-Yves Thibaudet, piano

The Cleveland Orchestra, dir.Vladimir Ashkenazy

Decca 440 653-2 (1993)