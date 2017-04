Jean-Yves Thibaudet, "New York, c'est une énergie qui vous mange! Et l'amour du jazz..." (3/5)

Le talent et le travail sont une première chose. Le reste n’est pas contrôlable. Il faut du charisme, du caractère, comme en politique ! Quand on va sur scène, il faut que les gens soient excités, qu’ils ressentent quelque chose. Arthur Rubinstein disait qu’il fallait trois choses : le talent, le travail et… la chance. J’en ai eu beaucoup. (Jean-Yves Thibaudet pour Le Monde)

Le pianiste Jean-Yves Thibaudet évoque son parcours personnel et musical avec le producteur Stéphane Grant.

►Carte blanche à Jean-Yves Thibaudet à la Maison de la Radio les 29 et 30 avril 2017

►Du 24 au 30 avril 2017, une semaine consacrée à Jean-Yves Thibaudet sur France Musique

Programmation musicale

♫Camille Saint-Saëns

Concerto pour piano et orchestre n°5 en fa majeur, op.103 "L’Égyptien"

III. Molto allegro

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orchestre de la Suisse romande, dir.Charles Dutoit

Decca 475 8764 (2007)

♫Claude Debussy

Fantaisie pour piano et orchestre

II. Lento e molto espressivo - Allegro molto

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orchestre national de Lyon, dir.Jun Märkl

Naxos 8.572675 (2011)

♫Frédéric Chopin

Valse en ré bémol majeur, op.64 n°1 "Minute"

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 466 357-2 (1999)

♫Leonard Bernstein/arr.Bill Evans

Lucky to be me

Jean-Yves Thibaudet, piano

Decca 455 512-2 (1996)

♫George Gershwin

Concerto en fa majeur

III. Allegro con brio

Jean-Yves Thibaudet, piano

Baltimore Symphony Orchestra, dir.Marin Alsop

Decca 478 2189 (2009)

♫Maurice Ravel

Concerto en sol majeur

III. Presto

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orchestre symphonique de Montréal, dir.Charles Dutoit

Decca 452 448-2 (1995)