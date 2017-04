Jean-Yves Thibaudet, "Aldo Ciccolini a été un mentor pour toute ma vie..." (2/5)

« …Je ne pense pas être resté un « produit » typiquement français, eu égard à toutes mes années de travail avec Aldo Ciccolini, dont le cosmopolitisme musical et l’infinie ouverture d’esprit ont définitivement élargi mon horizon pianistique et surtout culturel. (…) Cela impliquait un travail acharné du son et des couleurs dont je ne soupçonnais pas l’importance, et une technique de pédale très élaborée, due notamment à l’utilisation de la pédale tonale. Et sur un plan éthique, il m’a surtout appris le véritable respect du texte. (…) Et, d’une manière générale, je lui dois la découverte d’une approche de la musique totalement différente de celle que je connaissais auparavant, éloignée du piano, imprégnée de philosophies de cultures très diverses et très riches. » (Jean-Yves Thibaudet pour Diapason, 1994)