Jean Tubéry (2/5) : "J'essaie de faire en sorte que le son prenne le pas sur la pensée."

Deuxième volet de nos entretiens avec le cornettiste et chef d'orchestre Jean Tubéry. Il est né à Toulouse en 1964 et a fondé l'ensemble La Fenice en 1990. Depuis, il explore au cornet à bouquin et à la direction tout le répertoire italien du début du XVIIe siècle, mais pas seulement... loin de là !

Jean Tubéry et son cornet à bouquin