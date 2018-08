Jean-Paul Foucécourt (5/5) : « Je ne me considère pas comme un professeur mais comme un guide »

Le ténor Jean-Paul Fouchécourt évoque son parcours personnel et musical avec Judith Chaine.

Programme musical

Antonio Sacchini, Dardanus : Jour heureux

Jean-Paul Fouchécourt & Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Ange 5553112

Carlo Gesualdo, Non t'amo, o voce ingrata Les Arts Florissants, William Christie (direction)

Harmonia Mundi HMC 901268

Claudio Monteverdi, Poppea – « Oblivion soave » (Arnalta)

Jean-Paul Fouchecourt, Les Musiciens du Louvre Grenoble, Marc Minkowski (direction)

Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence (1999)

Gioacchino Rossini, La cambiale di matrimonio : « Tornami a dir che m'ami » (Duo Edoardo Fanny)

Jean-Paul Fouchécourt & Eleanor Oldham, Le Concert Spirituel, Hervé Niquet (direction)

Accord 476 058-2

Francis Poulenc, Les mamelles de Tirésias - Acte I, Scène 7 : « Fameux représentant de toute autorité » (Air du mari)

Jean-Paul Fouchécourt & l’Orchestre Saito Kinen, Seiji Ozawa (direction)

Philips 456504-2

Joseph Haydn, Salve Regina

Jean-Paul Fouchécourt, Monique Zanetti, Bernard Deletre & Le Parlement de Musique, Martin Gester (direction)

Opus 111 OPS 30-85

Mathe Altery, Fascination

EPM Records VC 101-1

Glenn Gould, So you want to write a fugue - pour quatuor vocal et quatuor à cordes Claron Mac Fadden, Marie Thérèse Keller, Jean-Paul Fouchécourt, Harry van der Kamp, Catherine Marchese (basson), Gilles Apap (violon), Gérard Caussé (alto), Alain Meunier (violoncelle), Nicolas Rivenq (direction)

Sony SK 47184

George Brassens, Marquise

Jean-Paul Fouchécourt & Eric Bellocq

Glissando GLISSAN 779013-2