Jean-Marc Luisada, pianiste (3/5) : "Paul, c'est un autre éclairage de la musique"

Dans ce 3ème volet de nos entretiens le pianiste Jean-Marc Luisada partage avec nous sa passion pour le cinéma. Retour sur ses maîtres Paul Badura Skoda et Nikita Magaloff.

Programmation musicale

Jerry Goldsmith

Chinatown : The last of Ida

Bunny Berigan & his Orchestra

Direction : Jerry Goldsmith

CD Varese Sarabande

Robert Schumann

Scènes d'enfants op.15 (Rêverie)

Arrangement pour violoncelle et piano de Maurice Gendron

Maurice Gendron, violoncelle

Peter Gallion, piano

CD DECCA

Modest Moussorgski

Extrait de la B.O.F. de Mort à Venise (Deserted beach)

Berceuse pour mezzo-soprano a capella

Mascia Predit, mezzo-soprano

CD Varese Sarabande

Bruitage

En gondole le long des canaux de Venise & Cloches de Saint Marc de Venise

CD Vedette Records

Enrique Granados

El El fandango de Candil

Nikita Magaloff, piano

CD Disques Montaigne

Frédéric Chopin

Concerto n°2 en fa mineur op.21 pour piano et orchestre (Larghetto)

Paul Badura Skoda, piano

Orchestre de l’Opéra d’Etat de Vienne

Direction : Artur Rodzinsky CD Music & Arts

Robert Schumann

Danses des compagnons de David op.6 pour piano (Mit humor)

Jean-Marc Luisada, piano

CD Harmonics Records

André Jolivet

Concerto pour ondes Martenot et orchestre (2. Allegro vivace)

Jeanne Loriod, ondes Martenot

Orchestre Philharmonique de l’O.R.T.F.

Direction : André Jolivet

CD Warner Classics

L'actualité de Jean-Marc Luisada

Franz Schubert // Sonates pour piano D.840 & D.960

CD paru le 4 octobre (Dolce Volta).

, © La Dolce Volta