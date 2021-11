Jean-Marc Luisada, pianiste (2/5) : "Je m'endormais avec la voix de ma mère"

Le pianiste Jean-Marc Luisada quitte le cocon familial à l’âge de 12 ans pour intégrer l’école Yehudi-Menuhin en Angleterre. Retour sur cette séparation douloureuse…

Programmation musicale

Johannes Brahms

Sextuor à cordes n°1 en Si bémol Majeur op.18 (Rondo : Poco allegretto e grazioso)

Yehudi Menuhin, violon

Robert Masters, violon

Cecil Aronowitz, alto

Ernst Wallfisch, alto

Maurice Gendron, violoncelle

Derek Simpson, piano

CD DECCA

Fritz Kreisler

Liebesleid, pour violon et piano

Nigel Kennedey, violon

John Lenehan, piano

CD EMI

Franz Schubert

La Belle meunière D.795 (Des Baches Wiegenlied)

Peter Pears, ténor

Benjamin Britten, piano

Vinyle Heritage Records

Gabriel Fauré

Nocturne n°1 en mi bémol mineur op.33 n°1

Jean-Marc Luisada, piano

CD RCA

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantaisie en ut mineur K.475 pour piano

Vlado Perlemuter, piano

CD Musical Concepts

Bela Bartok

Concerto Sz.116 (Finale : Pesante – Presto)

Orchestre Philharmonique de New York

Direction : Pierre Boulez

CD Sony Classical

The Beatles

Let It Be

CD Parlophone

L'actualité de Jean-Marc Luisada

Franz Schubert // Sonates pour piano D840 & D960

CD paru le 4 octobre (Dolce Volta).

, © La Dolce Volta