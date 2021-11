Jean-Marc Luisada, pianiste (1/5) : "Je me mettais à pleurer d'une manière anormale"

Dans ce 1er volet de nos entretiens, le pianiste Jean-Marc Luisada évoque ses souvenirs d’enfance, le départ de Bizerte en Tunisie à l’âge des 3 ans, ses premiers émois musicaux avec Schubert et Beethoven, son arrivée à Alès et ses premiers professeurs de piano Denyse Rivière et Marcel Ciampi.

Jean-Marc Luisada, pianiste, © Lyodoh Kaneko