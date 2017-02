Jean-François Heisser (5/5) : Chef d’orchestre, pédagogue, cinéphile…

Le pianiste et chef d’orchestre Jean-François Heisser évoque son parcours personnel et musical avec le pianiste et producteur Philippe Cassard.

Son actualité

A retrouver ici

Site officiel de Jean-François Heisser ici

Programmation musicale

♫ Isaac Albéniz

Triana, extrait d'Ibéria

JeanHeisser, piano

Erato 4509-94807-2

♫ Manuel de Falla

Danza ritual del fuego, extrait de L'Amour Sorcier

Orchestre de Poitou-Charentes, dir. Jean-François Heisser

Mirare MIR 034

♫ Arnold Schoenberg

"Dandy", extrait de Pierrot Lunaire

Pierre Boulez, Yvonne Minton, Daniel Barenboim, Michel Debost...

Sony 88843013332-44

♫ Franz Schubert

Andantino de la Sonate D.959

Jean-François Heisser, piano

BOF du film Péril en la demeure, de Michel Deville

GM9701

♫ Franz Schubert

Moment Musical D.780 n°3

Jean-François Heisser, piano

BOF du film Au revoir les enfants, de Louis Malle

CA96483

♫ Ludwig van Beethoven

Largo molto espressivo – Tempo di minuetto moderato, extrait des Variations Diabelli op.120

Jean-François Heisser, piano

Actes Sud - Naïve 40001