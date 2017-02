Jean-François Heisser (4/5) : Exercices d’admiration

Le pianiste et chef d’orchestre Jean-François Heisser évoque son parcours personnel et musical avec le pianiste et producteur Philippe Cassard.

Programmation musicale

♫ Federico Mompou

Semplice, extrait de Musica Callada, cahier n°1

Jean-François Heisser, piano

Musicales Actes Sud (livre-disque)

♫ Ludwig van Beethoven

Adagio un poco mosso, extrait du Concerto "L'Empereur" op.73

Vlado Perlemuter, piano / Vienna Festival Orchestra, dir.Christian Vöchting

Scribendum

♫ Franz Schubert

Molto moderato de la Sonate D.960

Wilhelm Kempff, piano

DG 459 412-2

♫ Robert Schumann

Fantaisie op.17

Vladimir Horowitz, "live" à Carnegie Hall, 09/05/1965

Sony Classical 88765484172-15-16

♫ Frédéric Chopin

Polonaise op.44

Vladimir Horowitz, "live" à Carnegie Hall, 26/11/1967

Sony Classical 88765484172-23-24

♫ Robert Schumann

Début des Kreisleriana op.16

Vladimir Horowitz, “live” au Théâtre des Champs-Elysées

Paris, 26 octobre 1985

Enregistrement privé

♫ Ludwig van Beethoven

Adagio con espressione, extrait de la Sonate pour piano et violon op.12 n°3

Sandor Vegh, violon / Yvonne Lefébure, piano

Concert donné à Radio France en 1970

FY SOCD336

♫ Gonzalo Rubalcaba

"Giants Steps"

avec Miroslav Vitous, basse / Julio Barreto, drums

« Live » Allemagne 1992

Document “YouTube”